Çaya ne kadar zam geldi? GÜNCEL ÇAY FİYATLARI! Çay fiyatlarına yüzde kaç zam geldi?

Çay fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Yapılan zamla birlikte çay fiyatları ne kadar oldu? Çay fiyatlarına yüzde kaç zam geldi? İşte güncel çay fiyatları...

Çaykur'dan çaya bir zam daha! Fiyat son 3 ayda üçüncü kez değişti

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, çay fiyatlarına son 3 ayda 3. zammı yaptı. Yapılan zammın ardından güncel çay fiyatları merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından çay fiyatlarına yüzde kaç zam geldiği araştırılıyor. Peki, Çaya ne kadar zam geldi? Çay fiyatlarına yüzde kaç zam geldi? Detaylar haberimizde...

ÇAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Haziranda yüzde 43, temmuzda yüzde 9.5 oranında zam yapan Çaykur, bugün itibarıyla çay fiyatlarına yüzde 4.5 oranında bir zam daha yaptı. Çaykur, 8 Haziran'da yaptığı yüzde 43'lük zammın ardından 14 Temmuz'da yüzde 9.5 oranında fiyat artışına gitmişti.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Hatırlanacağı üzere seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs tarihinde Rize'de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Erdoğan, "Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.