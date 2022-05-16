Çay kaç TL oldu? Çay zamlandı mı? - Haberler

ÇAY, AFYON (Haberler.com) - Çaykur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay alım fiyatını desteklemelerle birlikte 7 TL olarak açıklamasının üzerinden 2 gün geçmeden kuru çay fiyatına zam yaptı. Çaydaki fiyat artışı yüzde 43.71 olurken, yeni fiyat listesi toptancılara gönderildi. Çay zamlandı mı? Çay kaç TL oldu?

ÇAY KAÇ TL OLDU?

Sektör paydaşları, son yıllarda sürekli zarar açıklayan Çaykur'un haziran ayında çaya yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini iddia ediyor.

ÇAY ZAMMI ENFLASYON SEPETİNE ETKİ EDECEK

TÜİK'in enflasyon sepetinde çayın ağırlığı yüzde 0,5464 olarak gözüküyor. Buna göre yüzde 43.7'lik zammın manşet enflasyona etkisi 0.24 puan olacak hesaplanıyor. Zammın ay ortasında gelmesinden dolayı bu etki mayıs ve haziran enflasyon rakamlarında görülecek.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 7 LİRA OLDU

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çayda geçen yıl 3.87 TL olan alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130.8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine yükseltilmişti.

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