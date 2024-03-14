Mesut Hekimoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Döşemealtı Belediye Başkan adayı Mesut Hekimoğlu kaç yaşında, nereli?
Mesut Hekimoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Mesut Hekimoğlu kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Antalya -Döşemealtı Belediye Başkan adayı olan Mesut Hekimoğlu hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mesut Hekimoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mesut Hekimoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Döşemealtı Belediye Başkan adayı Mesut Hekimoğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MESUT HEKİMOĞLU KİMDİR?
Mesut Hekimoğlu, Yeniden Refah Partisi Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Antalya - Döşemealtı Belediye Başkan adayı Mesut Hekimoğlu iş insanıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.