Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Cavit Arı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Cavit Arı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Cavit Arı kimdir? Cavit Arı kaç yaşında, nereli? Cavit Arı hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Cavit Arı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Cavit Arı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Cavit Arı kimdir? Cavit Arı kaç yaşında, nereli? Cavit Arı hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

CAVİT ARI NEDİR?

1968,Antalya doğumlu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Serbest avukatlık yaptı.

2009 - 2014 yılları arasında İl Genel Meclisi Başkanlığı görevinde bulundu.

Son yerel seçimde Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan ve ardından CHP İl Başkanı seçilen Arı, milletvekili adayı olmak için istifa etti.

24 Haziran 2018 seçimleri CHP 27.dönem Antalya milletvekili adayıdır.

Evli ve iki çocuk babası.