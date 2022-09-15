Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Çatalcaspor ile Edirnespor bugün karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanına televizyon ekranlarından ortak olmak isteyen futbolseverler Çatalcaspor Edirnespor maçı hangi kanalda? Çatalcaspor Edirnespor maçı saat kaçta? Çatalcaspor maçı hangi kanalda? Edirnespor maçı hangi kanalda? merak ediyor.

Çatalcaspor Edirnespor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Çatalcaspor ile Edirnespor bugün karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanına televizyon ekranlarından ortak olmak isteyen futbolseverler Çatalcaspor Edirnespor maçı hangi kanalda? Çatalcaspor Edirnespor maçı saat kaçta? Çatalcaspor maçı hangi kanalda? Edirnespor maçı hangi kanalda? merak ediyor. İşte detaylar...

ÇATALCASPOR - EDİRNESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çatalcaspor - Edirnespor maçını A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇATALCASPOR - EDİRNESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çatalcaspor - Edirnespor maçı bugün (15.09.2022) oynanacak.

ÇATALCASPOR - EDİRNESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Çatalcaspor - Edirnespor maçı bugün saat 15.45'te başlayacak.

ÇATALCASPOR - EDİRNESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Çatalcaspor - Edirnespor maçı Çatalca'da, Çatalca Stadyumu'nda oynanacak.