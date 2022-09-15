Çatalcaspor - Edirnespor maçı hangi kanalda? Çatalcaspor - Edirnespor maçı saat kaçta?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Çatalcaspor ile Edirnespor bugün karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanına televizyon ekranlarından ortak olmak isteyen futbolseverler Çatalcaspor Edirnespor maçı hangi kanalda? Çatalcaspor Edirnespor maçı saat kaçta? Çatalcaspor maçı hangi kanalda? Edirnespor maçı hangi kanalda? merak ediyor.
Çatalcaspor Edirnespor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Çatalcaspor ile Edirnespor bugün karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanına televizyon ekranlarından ortak olmak isteyen futbolseverler Çatalcaspor Edirnespor maçı hangi kanalda? Çatalcaspor Edirnespor maçı saat kaçta? Çatalcaspor maçı hangi kanalda? Edirnespor maçı hangi kanalda? merak ediyor. İşte detaylar...
Çatalcaspor - Edirnespor maçını A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır.
Çatalcaspor - Edirnespor maçı bugün (15.09.2022) oynanacak.
Çatalcaspor - Edirnespor maçı bugün saat 15.45'te başlayacak.
Çatalcaspor - Edirnespor maçı Çatalca'da, Çatalca Stadyumu'nda oynanacak.