Çatalca TOKİ nereye yapılacak? Çatalca TOKİ hangi mahalleye yapılacak, yeri belli mi?
Gündem Haberleri
TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş şimdi ise Çatalca TOKİ nereye yapılacak merak ediyor. Peki, Çatalca TOKİ nereye yapılacak?
TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken vatandaşlar ise kura çekimlerinin sonuçlarını merak ediyor. Arama motorlarında İstanbul Çatalca TOKİ nereye yapılacak merak edildi. Peki, Çatalca TOKİ hangi mahalleye yapılacak, yeri belli mi?
Çatalca KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
TOKİ Çatalca kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Esenler- Başakşehir - Arnavutköy kurası 19 Nisan'a kadar sürecek.
Çatalca TOKİ NEREYE YAPILACAK?
Çatalca TOKİ konutlarının nereye yapılacağı henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.