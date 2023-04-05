Çatalca TOKİ nereye yapılacak? Çatalca TOKİ hangi mahalleye yapılacak, yeri belli mi?

TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş şimdi ise Çatalca TOKİ nereye yapılacak merak ediyor. Peki, Çatalca TOKİ nereye yapılacak?