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Çatalca'da kar yağışı etkili oldu

Genel Haberleri

İstanbul'un Çatalca ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve kısa süreli etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda ve araçlarda beyaz örtü oluştu.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve kısa süreli etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda ve araçlarda beyaz örtü oluştu.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini arttırarak sürdüren yağış nedeniyle yüksek kesimlerde, çatılarda, araçlarda, yol kenarlarında ve ormanlık alanlarda beyaz örtü oluştu. Gece boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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