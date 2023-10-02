Çatalca Belediyesi hangi partiden? Çatalca Belediye Başkanı kimdir?

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ÇATALCA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

Çatalca Belediye başkanlığını Mesut Üner yapmaktadır.

MESUT ÜNER KİMDİR?

1975 İstanbul Muratbey'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca'da tamamlayan Mesut Üner, lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde aldıktan sonra mimar olarak mezun oldu.

1998 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Mesut Üner, 1998-2009 Tepecik Belediyesinde görev yaptı ve 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yaptı.

Mesut Üner

2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis Üyesi oldu. Uzun süre aktif olarak futbolla ilgilenen Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı.

2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Çatalca Belediye Başkan seçilen Mesut Üner, evli ve 2 kız babasıdır.