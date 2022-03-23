Çatalca Belediye Başkanı kim? Mesut Üner kaç yaşında, nereli? Çatalca Belediyesi hangi, partiden? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatalca Belediye Başkanı kim? Mesut Üner kaç yaşında, nereli? Çatalca Belediyesi hangi, partiden?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Çatalca Belediye Başkanı kim? Mesut Üner kaç yaşında, nereli? Çatalca Belediyesi hangi, partiden?

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Çatalca Belediye Başkanı hakkında Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner hangi partili ve Çatalca Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.

ÇATALCA, İSTANBUL (Haberler.com) - Çatalca Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner gündemin en çok merak edilen isimlerinden

biri oldu. Peki, Çatalca Belediye Başkanı kimdir? Çatalca Belediye Başkanı Mesut

Üner hangi partili?

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANI MESUT ÜNER KİMDİR?

1975 İstanbul Muratbey'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca'da tamamlayan Mesut

Üner, lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde aldıktan sonra

mimar olarak mezun oldu.

1998 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Mesut Üner,

1998-2009 Tepecik Belediyesinde görev yaptı ve 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yaptı.

2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis

Üyesi oldu. Uzun süre aktif olarak futbolla ilgilenen Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör

futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı.

2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Çatalca Belediye Başkan seçilen Mesut Üner, evli ve 2 kız

babasıdır.

Haberler.com - Gündem

Mesut Üner, Çatalca, Gündem, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title