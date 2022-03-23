Çatalca Belediye Başkanı kim? Mesut Üner kaç yaşında, nereli? Çatalca Belediyesi hangi, partiden?
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Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Çatalca Belediye Başkanı hakkında Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner hangi partili ve Çatalca Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
ÇATALCA, İSTANBUL (Haberler.com) - Çatalca Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner gündemin en çok merak edilen isimlerinden
biri oldu. Peki, Çatalca Belediye Başkanı kimdir? Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner hangi partili?
ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANI MESUT ÜNER KİMDİR?
1975 İstanbul Muratbey'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca'da tamamlayan Mesut
Üner, lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde aldıktan sonra
mimar olarak mezun oldu.
1998 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Mesut Üner,
1998-2009 Tepecik Belediyesinde görev yaptı ve 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yaptı.
2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis
Üyesi oldu. Uzun süre aktif olarak futbolla ilgilenen Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör
futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı.
2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi.
31 Mart yerel seçimlerinde Çatalca Belediye Başkan seçilen Mesut Üner, evli ve 2 kız
babasıdır.