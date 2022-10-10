Casillas - Puyol olayı nedir? Casillas eşcinsel mi? Casillas ve Puyol Twitter paylaşımları!

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden biri olan Real Madrid ve İspanya efsanesi Iker Casillas, sosyal medya hesabından yaptığı itirafla gündeme bomba gibi düştü. Casillas - Puyol olayı nedir? Casillas eşcinsel mi? Merak edildi. İşte, Puyol ve Casillas Twitter paylaşımı!

Casillas Puyol olayı nedir? Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden biri olan Real Madrid ve İspanya efsanesi Iker Casillas, sosyal medya hesabından yaptığı itirafla gündeme bomba gibi düştü. Casillas - Puyol olayı nedir? Casillas eşcinsel mi? Merak edildi. İşte, Puyol ve Casillas Twitter paylaşımı haberimizde...

CASİLLAS - PUYOL OLAYI NEDİR?

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Iker Casillas, sosyal medya hesabından eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi. Casillas'ın bu paylaşımı, hakkında çıkan aşk dedikodularını sonlandırmak için ironi maksadıyla yaptığı iddia edildi.

"BEN BİR EŞCİNSELİM"

Eşcinsel olduğunu açıklayan Iker Casillas paylaşımında, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı. Efsane kalecinin paylaşımına yorum yapan İspanya Milli Takımı'ndan arkadaşı eski futbolcu Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek Casillas'a çarpıcı bir cevap verdi.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Iker Casillas kısa bir süre geçtikten sonra yaptığı paylaşımı sildi. İspanyol basınından AS Gazetesi'nde çıkan habere göre, Casillas hakkında çıkan aşk dedikodularını sonlandırmak amacıyla ironi olarak bu paylaşımı yaptı. Ayrıca Efsane kaleciyi paylaşımı sonrası Real Madrid takip etmeyi bıraktı.