Cash Flow - Hayata Küstüm sözleri! 'Hayata Küstüm' rap sözleri nelerdir?

Bir döneme damga vuran ve halen dinlenen rap şarkısı Cash Flow - Hayata Küstüm'ün beatı kadar sözleri de seviliyor. Peki, Cash Flow - Hayata Küstüm sözleri nelerdir? İşte bilgiler...

CASH FLOW - HAYATA KÜSTÜM RAP SÖZLERİ

Yaşamak sorun oldu

Hayallerim kayboldu

CashFlow doğdu

Bu gece ölümü de hissettim

Kıskanç gözleri mahvettim

Ciğerime çektim

*****

Köşeme çekildim koç

Kefenin cebi bile boş

Güldüm çok hoş ya

Aydınlıklara koşsana evlat

Bize bak yanlış yapanı hep yak!

Kömür olsun, geri giden ömür olsun

Gözler dolsun, sözler acılara konsun

*****

Anam avradım olsun

Alırım gırtlağını

Sabır et, Allah'ını

İnkâr etme, şükret

Yaşamak çok net

Çünkü reddettin, kendini kestin

Poyraz ile karanlıkların üzerine estin!

Zıvanayı test ettim

Vurdum, ölüyorum. Allah'ım yaralandık!

Bir baktık yalnız kaldık iki yaralı, kaderim oralı

Dert çile çekmek sokakta sürtene ekmek yok

*****

Devriye gezen memurlar şok oluyor

Rap doluyor kalbimin odalarına

Zorlama beni Emir'i

CashFlow'u beynine kaz

İzmir kış, yaz fark etmez

Yeraltında kimseyi affetmez

Çoluk çocuk katletmez

Savaşımız asla bitmez

Kendini bilmez isyankâr neye fayda?

Son pişmanlık! Düşmanlık besliyoruz biz

Kalmadı dostum ne de aklımda bir iz

*****

Her şey üst üste gelmedi mi?

Paralar dertleri vermedi mi?

Derbeder ölmedi mi?

Cevap verin o senin vatandaşın, askerin

Rastgele maskenin arkasına saklandın

Belki aklandın

Çünkü haplandın

Ölüyorsun kanın akıyor koç

Sen de görüyorsun!

*****

Her şey üst üste gelmedi mi?

Paralar dertleri vermedi mi?

Derbeder ölmedi mi?

Cevap verin o senin vatandaşın, askerin

Rastgele maskenin arkasına saklandın

Belki aklandın

Çünkü haplandın

Ölüyorsun kanın akıyor koç

Sen de görüyorsun!

*****

Gülmek bu kadar zor olmamalı

İsyan var ama Allah'a değil!

Baktım, baktım pencereden

Dalmış gitmiş ruhum gökyüzüne

Bunalımın esiri oldum çıktım

Ağladım her gece tek başıma

*****

Yaralarıma merhem olacak birini bulamadım arıyorum hâlâ

Ölümü düşündüm her gece bedenim yatsın artık cansız ve

Birini düşündüm beni tutsun çeksin bu adam hep şanssız

Biliyorum beni düşünen birileri var ebedi sabrım abartısız

Yaşıyorum her günümü dupduru su gibi çok ciddi yalansız

*****

Anlam veremedim, veremiyorum insanlar yapıyor hep rol

Benim gibi iyiler sayıyor yerinde kötüler alıyor hep yol

İyi niyetime hep kendimi verdim değişemez artık çok zor

Durumuna baktım kendine dikkat dostları tanımak çok zor

*****

Yalancının mumu yandı söndü kullar göremedi hep kördü

Yaşama sevincimi kaybettim ve tutkum kalmadı söndü

Çevreme, kendime baktım inanamadım müşkül hayrete düştüm

Kaldım yine tek başıma bomboş dünya ahiret hayata küstüm!

*****

Her şey üst üste gelmedi mi?

Paralar dertleri vermedi mi?

Derbeder ölmedi mi?

Cevap verin o senin vatandaşın, askerin

Rastgele maskenin arkasına saklandın

Belki aklandın

Çünkü haplandın

Ölüyorsun kanın akıyor koç

*****

Sen de görüyorsun!

Her şey üst üste gelmedi mi?

Paralar dertleri vermedi mi?

Derbeder ölmedi mi?

Cevap verin o senin vatandaşın, askerin

Rastgele maskenin arkasına saklandın

Belki aklandın

Çünkü haplandın

Ölüyorsun kanın akıyor koç

Sen de görüyorsun!

Haberler.com - Gündem