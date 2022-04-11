Cash Flow - Hayata Küstüm sözleri! 'Hayata Küstüm' rap sözleri nelerdir?
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Cash Flow'un en sevilen parçalarından olan Hayata Küstüm rap sözleri nelerdir merak ediliyor. Haberimizden, Cash Flow - Hayata Küstüm sözlerinin tamamına ulaşabilirsiniz.
Bir döneme damga vuran ve halen dinlenen rap şarkısı Cash Flow - Hayata Küstüm'ün beatı kadar sözleri de seviliyor. Peki, Cash Flow - Hayata Küstüm sözleri nelerdir? İşte bilgiler...
CASH FLOW - HAYATA KÜSTÜM RAP SÖZLERİ
Yaşamak sorun oldu
Hayallerim kayboldu
CashFlow doğdu
Bu gece ölümü de hissettim
Kıskanç gözleri mahvettim
Ciğerime çektim
*****
Köşeme çekildim koç
Kefenin cebi bile boş
Güldüm çok hoş ya
Aydınlıklara koşsana evlat
Bize bak yanlış yapanı hep yak!
Kömür olsun, geri giden ömür olsun
Gözler dolsun, sözler acılara konsun
*****
Anam avradım olsun
Alırım gırtlağını
Sabır et, Allah'ını
İnkâr etme, şükret
Yaşamak çok net
Çünkü reddettin, kendini kestin
Poyraz ile karanlıkların üzerine estin!
Zıvanayı test ettim
Vurdum, ölüyorum. Allah'ım yaralandık!
Bir baktık yalnız kaldık iki yaralı, kaderim oralı
Dert çile çekmek sokakta sürtene ekmek yok
*****
Devriye gezen memurlar şok oluyor
Rap doluyor kalbimin odalarına
Zorlama beni Emir'i
CashFlow'u beynine kaz
İzmir kış, yaz fark etmez
Yeraltında kimseyi affetmez
Çoluk çocuk katletmez
Savaşımız asla bitmez
Kendini bilmez isyankâr neye fayda?
Son pişmanlık! Düşmanlık besliyoruz biz
Kalmadı dostum ne de aklımda bir iz
*****
Her şey üst üste gelmedi mi?
Paralar dertleri vermedi mi?
Derbeder ölmedi mi?
Cevap verin o senin vatandaşın, askerin
Rastgele maskenin arkasına saklandın
Belki aklandın
Çünkü haplandın
Ölüyorsun kanın akıyor koç
Sen de görüyorsun!
*****
Her şey üst üste gelmedi mi?
Paralar dertleri vermedi mi?
Derbeder ölmedi mi?
Cevap verin o senin vatandaşın, askerin
Rastgele maskenin arkasına saklandın
Belki aklandın
Çünkü haplandın
Ölüyorsun kanın akıyor koç
Sen de görüyorsun!
*****
Gülmek bu kadar zor olmamalı
İsyan var ama Allah'a değil!
Baktım, baktım pencereden
Dalmış gitmiş ruhum gökyüzüne
Bunalımın esiri oldum çıktım
Ağladım her gece tek başıma
*****
Yaralarıma merhem olacak birini bulamadım arıyorum hâlâ
Ölümü düşündüm her gece bedenim yatsın artık cansız ve
Birini düşündüm beni tutsun çeksin bu adam hep şanssız
Biliyorum beni düşünen birileri var ebedi sabrım abartısız
Yaşıyorum her günümü dupduru su gibi çok ciddi yalansız
*****
Anlam veremedim, veremiyorum insanlar yapıyor hep rol
Benim gibi iyiler sayıyor yerinde kötüler alıyor hep yol
İyi niyetime hep kendimi verdim değişemez artık çok zor
Durumuna baktım kendine dikkat dostları tanımak çok zor
*****
Yalancının mumu yandı söndü kullar göremedi hep kördü
Yaşama sevincimi kaybettim ve tutkum kalmadı söndü
Çevreme, kendime baktım inanamadım müşkül hayrete düştüm
Kaldım yine tek başıma bomboş dünya ahiret hayata küstüm!
*****
Her şey üst üste gelmedi mi?
Paralar dertleri vermedi mi?
Derbeder ölmedi mi?
Cevap verin o senin vatandaşın, askerin
Rastgele maskenin arkasına saklandın
Belki aklandın
Çünkü haplandın
Ölüyorsun kanın akıyor koç
*****
Sen de görüyorsun!
Her şey üst üste gelmedi mi?
Paralar dertleri vermedi mi?
Derbeder ölmedi mi?
Cevap verin o senin vatandaşın, askerin
Rastgele maskenin arkasına saklandın
Belki aklandın
Çünkü haplandın
Ölüyorsun kanın akıyor koç
Sen de görüyorsun!