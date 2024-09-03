Transferde bir anda harekete geçen Galatasaray, listesine aldığı yıldız isimlerle görüşmelere başladı. Cim Bom, gündeme Manchester United'ın yıldızını aldı. Casemiro Galatasaray'a mı geliyor?

CASEMİRO GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Galatasaray'ın Casemiro ile ilgilendiği yönünde paylaşımlar yapılıyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

CASEMİRO KİMDİR?

Carlos Henrique Casimiro ya da kısaca Casemiro (d. 23 Şubat 1992), Premier League ekiplerinden Manchester United'da defansif orta saha mevkiinde oynayan Brezilyalı millî futbolcudur.

Primeira Liga ekiplerinden Porto'da kiralık olarak oynadı. 2015-2016 yılında Real Madrid`e transfer oldu.Real Madrid`de 4 Şampiyonlar Ligi kazandı.2022 yılında, 70m euro karşılığında Manchester United`a transfer oldu.