Cartoon Network ilk olarak 2007 yılında Türkiye'de şifresiz yayın hayatına başlamıştır. Cartoon Network Türkiye kapanıyor mu ve Cartoon Network kapanıyor mu soruları gündeme geliyor. Peki, Cartoon Network kapanıyor mu? Cartoon Network Türkiye kapanıyor mu?

Türkiye'de faaliyet gösteren Cartoon Network çizgi film kanalı kapanıyor mu söylentileri gündeme geliyor. Cartoon Network kapanıyor mu ve Cartoon Network Türkiye kapanıyor merak ediliyor. Cartoon Network Türkiye, TBS Avrupa tarafından Turner Entertainment kullanılarak 1992'de yayına sokulmuş uluslararası bir çizgi film kanalı olan Cartoon Network'ün Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan'da yayın yapan bir koludur. Cartoon Network kapanıyor mu? Cartoon Network Türkiye kapanıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

CARTOON NETWORK KAPANIYOR MU?

Cartoon Network Türkiye, TBS Avrupa tarafından Turner Entertainment kullanılarak 1992'de yayına sokulmuş uluslararası bir çizgi film kanalı olan Cartoon Network'ün Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan'da yayın yapan bir koludur. Ayrıca 2008'de açılıp 2012'de kapanmış olan kardeş kanalı TNT'de sabah kuşağı yayını yapmıştır. Türkiye'deki faaliyetlerinde şu anlık herhangi bir kesinti ya da yayın durdurma gibi resmi bir açıklama bulunmuyor.

CARTOON NETWORK TÜRKİYE KAPANIYOR MU?

Türkiye'de ilk olarak 7 Eylül 2007 tarihinde şifresiz yayına başlamıştır. Yayınını Cartoon Network İngiltere'den Ocak 2008'e kadar almıştır. Eylül 2007'den sonra yaklaşık 3 ay içerisinde Doğan Holding Medya Kuruluşu Cartoon Network'ün Türkiye'de yayın lisansını almış bir takım çizgi dizilerinin dublajını yapmış ve 2008'in jeneriğini Cartoon Network Europe tarafından temin etmiştir. 28 Ocak 2008 günü "Benim kanalım Türkçe, Cartoon Network Türkiye" sloganıyla Türkiye versiyonu yayınını başlatmıştır. 15 Kasım 2013 tarihinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de Cartoon Network'ü %28.5 öğrenci izlemektedir.

6 Ekim 2016 tarihinde 16:9 geniş ekran formatında yayın yapmaya başladı. 1 Ocak 2017 tarihinde kanal, Cartoon Network'ün Dimensional 2016 marka yenileme paketinde yer alan grafikleri kullanmaya başladı. Kanal, "Zorba Olma Kanka Ol" projesiyle PR dünyasının prestijli ödüllerinden Felis 2016'da başarı ödülü almıştır.