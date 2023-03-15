İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" etkinliklerinin hem hazırlık hem de erken kutlamaları esnasında meydana gelen kazalarda 15 kişi hayatını kaybetti. Peki, Çarşamba Suri nedir? Çarşamba Suri kutlamaları ne zaman, nerede yapılır?

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamaları için hazırlıklar başladı. İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Cafer Miadfer, hazırlık süreci ve erken kutlamalar esnasında çeşitli kazalar meydana geldiğini belirtti. Çarşamba Suri nedir? Çarşamba Suri kutlamaları ne zaman, nerede yapılır?

ÇARŞAMBA SURİ NEDİR?

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalara "Çarşamba Suri" adı veriliyor. Her yıl kutlamalarda kullanılan havai fişekler, patlayıcı ve yanıcı maddeler pek çok İranlının yaralanmasına ve ölümüne neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da, Nevruz (yeni yıl) 21 Mart günü başlıyor.