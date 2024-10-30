Çarşamba hangi diziler var? 30 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 30 Ekim 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Kudüs Fatihi Selahattin Eyyübi (20.00)

ATV: Kuruluş Osman (20.00)

Kanal D: dizi yok (20.00)

Show TV: Sandık Kokusu (20.00)

NOW TV: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet (20.00)

Star TV: dizi yok

SHOW TV YAYIN AKIŞI 30 EKİM

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Siyah Kalp