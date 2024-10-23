Çarşamba hangi diziler var? 23 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 23 Ekim 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Kuruluş Osman (20.00)

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet... (20.00)

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 EKİM ÇARŞAMBA

0.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Gönül Dağı

16.40 İddiaların Aksine

16.45 Ana Haber

17.30 Galatasaray-Elfsborg | UEFA Avrupa Ligi Maçı

19.45 Atalanta-Celtic | UEFA Şampiyonlar Ligi

22.00 Young Boys-Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı

00.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03.20 Gönül Dağı