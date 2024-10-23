Çarşamba hangi diziler var? 23 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 23 Ekim 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? Çarşamba günü dizileri! İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Çarşamba hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 23 Ekim 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Kuruluş Osman (20.00)
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet... (20.00)
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 EKİM ÇARŞAMBA
0.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Gönül Dağı
16.40 İddiaların Aksine
16.45 Ana Haber
17.30 Galatasaray-Elfsborg | UEFA Avrupa Ligi Maçı
19.45 Atalanta-Celtic | UEFA Şampiyonlar Ligi
22.00 Young Boys-Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı
00.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03.20 Gönül Dağı