Çarşamba hangi diziler var? 2 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
Çarşamba günü TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? Çarşamba günü dizileri! İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Çarşamba hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı (20.00)
ATV: Kuruluş Osman (20.00)
Kanal D: Taş Kağıt Makas (20.00)
Show TV: Sandık Kokusu (20.00)
NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet... (20.00)
Star TV : dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM
17:30 Başakşehir-Rapid Wien | UEFA Avrupa Konferans Ligi
19:30 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
22:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
22:00 Liverpool-Bologna | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
00:15 Teşkilat
02:40 Seksenler
03:35 Gönül Dağı