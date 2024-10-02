Çarşamba hangi diziler var? 2 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı (20.00)

ATV: Kuruluş Osman (20.00)

Kanal D: Taş Kağıt Makas (20.00)

Show TV: Sandık Kokusu (20.00)

NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet... (20.00)

Star TV : dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM

17:30 Başakşehir-Rapid Wien | UEFA Avrupa Konferans Ligi

19:30 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

22:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

22:00 Liverpool-Bologna | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

00:15 Teşkilat

02:40 Seksenler

03:35 Gönül Dağı