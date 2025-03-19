Çarşamba hangi diziler var? 19 Mart Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 19 Mart 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Kuruluş Osman

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: Sandık Kokusu

NOW TV: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 MART

14.35 Vefa Sultan

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.35 Ana Haber

20.00 İddiaların Aksine

20.05 Türk Sineması "Tay 2"

22.00 Vefa Sultan

01.15 Gönül Dağı

02.25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.10 Sahur Bereketi