Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'na 7 suçlama! İfade vermeye başladı

Ekrem İmamoğlu'na 7 suçlama! İfade vermeye başladı
Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj var
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan beklenen açıklama geldi
Meclis'ten video çekip paylaşan Osman Gökçek'in sözleri muhalefet cephesini kızdırdı

Junior Gökçek'ten muhalefet cephesini kızdıran sözler

Çarşamba hangi diziler var? 19 Mart Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba hangi diziler var? 19 Mart Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 19 Mart 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri! İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 19 Mart 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Kuruluş Osman

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: Sandık Kokusu

NOW TV: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 MART

14.35 Vefa Sultan

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.35 Ana Haber

20.00 İddiaların Aksine

20.05 Türk Sineması "Tay 2"

22.00 Vefa Sultan

01.15 Gönül Dağı

02.25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.10 Sahur Bereketi

Kaynak: Haberler.com / Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.