Çarşamba hangi diziler var? 16 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 16 Ekim 2024 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2024? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Kuruluş Osman (20.00)

Kanal D: Taş Kağıt Makas (20.00)

Show TV: Sandık Kokusu (20.00)

NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet... (20.00)

Star TV: dizi yok

SHOW TV YAYIN AKIŞI 16 EKİM

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Siyah Kalp

NOW TV YAYIN AKIŞI 16 EKİM

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

00:00 Gizli Bahçe