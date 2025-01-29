Çarşamba günü hangi diziler var? 29 Ocak Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 29 Ocak 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri! İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Çarşamba hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 29 Ocak 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Kuruluş Osman
ATV: Kuruluş Osman
Kanal D: Annem Ankara
Show TV: Sandık Kokusu
NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet...
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 OCAK
13.15 Kod Adı Kırlangıç
14.35 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "Mumya"
23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi "Manchester City-Club Brugge"
01.00 Gönül Dağı
03.30 Masumlar Apartmanı