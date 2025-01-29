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Çarşamba günü hangi diziler var? 29 Ocak Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba günü hangi diziler var? 29 Ocak Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
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Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 29 Ocak 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri! İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Çarşamba hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 29 Ocak 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Kuruluş Osman

ATV: Kuruluş Osman

Kanal D: Annem Ankara

Show TV: Sandık Kokusu

NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet...

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 OCAK

13.15 Kod Adı Kırlangıç

14.35 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Mumya"

23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi "Manchester City-Club Brugge"

01.00 Gönül Dağı

03.30 Masumlar Apartmanı

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