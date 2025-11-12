Haberler

Çarşamba günü, bu akşam hangi diziler var? 12 Kasım Çarşamba TV'de bugün yayınlanacak diziler

Güncelleme:
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bereketli Topraklar, Kuruluş Orhan, Eşref Rüya yeni bölüm neden yok, bu akşam var mı? Bugün 12 Kasım 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: Kuruluş Orhan

Kanal D : Eşref Rüya

Show TV: Bereketli Topraklar

NOW TV: Sahtekarlar

Star TV: Sahipsizler

KANAL D YAYIN AKIŞI 12 KASIM

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

00:15 Uzak Şehir

