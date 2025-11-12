Çarşamba günü, bu akşam hangi diziler var? 12 Kasım Çarşamba TV'de bugün yayınlanacak diziler
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bereketli Topraklar, Kuruluş Orhan, Eşref Rüya yeni bölüm neden yok, bu akşam var mı? Bugün 12 Kasım 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!
ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: -
ATV: Kuruluş Orhan
Kanal D : Eşref Rüya
Show TV: Bereketli Topraklar
NOW TV: Sahtekarlar
Star TV: Sahipsizler
KANAL D YAYIN AKIŞI 12 KASIM
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Eşref Rüya
00:15 Uzak Şehir