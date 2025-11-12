Çarşamba günü, bu akşam hangi diziler var? 12 Kasım Çarşamba TV'de bugün yayınlanacak diziler

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: Kuruluş Orhan

Kanal D : Eşref Rüya

Show TV: Bereketli Topraklar

NOW TV: Sahtekarlar

Star TV: Sahipsizler

KANAL D YAYIN AKIŞI 12 KASIM

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

00:15 Uzak Şehir