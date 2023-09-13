Çarşamba'da Hafif Ticari Araç ile Cip Çarpıştı: 1 Yaralı

Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile cip çarpıştı ve cip sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.