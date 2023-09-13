Çarşamba'da Hafif Ticari Araç ile Cip Çarpıştı: 1 Yaralı
Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile cip çarpıştı ve cip sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Çarşamba-Ayvacık kara yolu Boyacılı mevkisinde, H.Ç. (20) idaresindeki 55 AGJ 536 plakalı hafif ticari araç ile E.Ç. (23) yönetimindeki 55 ALN 69 plakalı cip çarpıştı.
Kazada, cip sürücüsü E.Ç yaralandı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil