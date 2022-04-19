CarrefourSA kimin? CarrefourSA sahibi kimdir? CarrefourSA hangi ülkenin markası? Türk malı mı?

Fransa'ya ait malların ve markaların boykot edilmesi nedeniyle, Türkiye'de satılan Fransız markalarının neler olduğu merak edildi. Bunun üzerine Fransa'ya ait pek çok marka gündeme geldi ve bazı markalar Fransa'ya ait olmadığına yönelik açıklamalar yaptı. Peki, Fransız ürünleri nelerdir? CarrefourSA kimin?

CARREFOURSA KİMİN?

Carrefour, dünyadaki ilk mağazasını 15 Haziran 1963'te Fransa'da açan global perakende devlerinde biridir. Ülkemizde ise Carrefour, 1993 yılında ilk mağazasını İçerenköy'de açtı. Ardından 1996 yılında Sabancı Holding ile ortaklık kuruldu. CarrefourSA, 2005 yılı Mayıs ayında Gima ve Endi'yi bünyesine katarak sektördeki büyüme hamlesini devam ettirmiştir.

2013 yılı Temmuz ayı itibarıyla Sabancı Holding'in CarrefourSA bünyesindeki yönetimde söz sahibi olmasıyla birlikte her alanda gerçekleştirdiği yatırımlarla büyük bir değişim başlatmıştır.

Bu değişimle birlikte CarrefourSA, büyüme yolunda İsmar Marketler Zinciri, 1e1 Marketler ve Kiler Marketler'i bünyesine katmıştır.

2018 yıl sonu itibarıyla 29 Hiper market, 349 Süper market, 24 Gurme ve 194 Mini marketten oluşan bir zincirle, toplam 493 bin m² satış alanında müşterilere hizmet sunmaya devam eden CarrefourSA, yıl boyunca toplam 163 milyon müşteriye ulaşarak; 5.203 milyon TL ciro elde etmiştir.

Güçlü bir finansal pozisyona sahip olan CarrefourSA, büyüme ve değer yaratma potansiyeli olan tüm projeleri kendi kaynaklarıyla değerlendirerek yatırımlarına devam etmeyi, bu sayede müşteriler için yakın, keyifli ve değer yaratan alışverişin adresi olmayı hedeflemektedir.

CARREFOUR İLE SABANCI ORTAKLIĞI

25 Temmuz 2013'te Sabancı Holding, 141 Milyon Lira'ya Carrefour Nederland BV'den %12 hisse daha alarak payını %50,8'e çıkartmış ve yönetimi devralmıştır.

CarrefourSA'nın hipermarket, süpermarket, gurme market ve mini market türünde 2018 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 596 marketi bulunmaktadır.