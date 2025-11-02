Haberler

Çarpıntı 7. bölüm tek parça izleme linki var mı?

Çarpıntı 7. bölüm tek parça izleme linki var mı?
Güncelleme:
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayan "Çarpıntı", yeni tanıtımıyla seyircinin merakını doruğa çıkardı. Reyhan'ın kızını kaybetmesinin ardından yaşadığı tarifsiz acının çığlıkla yansıdığı sahne, ekran başındakilerin yüreğini sızlatırken; Aslı'nın annesine yönelttiği keskin sözler bölümdeki tansiyonu daha da yükseltiyor. Tanıtımın sonunda Aslı'nın Reyhan'a sarıldığı anlar ise hem

OGM Pictures imzasını taşıyan dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin otururken, senaryo ekibinde Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice gibi güçlü kalemler yer alıyor. Büyük bir merakla beklenen "Çarpıntı", ilk bölümüyle Pazar akşamı izleyicilerle buluşacak. Dizinin ikinci bölümü ise izleyicilerin tek parça halinde erişebileceği bağlantı üzerinden yayınlanacak.

ÇARPINTI DİZİ KONUSU

Kalp yetmezliğiyle mücadele eden Aslı Güneş'in (Lizge Cömert) dokunaklı hikayesini merkezine alan Çarpıntı, izleyiciyi umut, mücadele ve sevgi dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Annesi Hülya (Deniz Çakır), üç çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan güçlü bir kadındır. Ancak hem maddi sıkıntılar hem de geçmişin yükü, hayatlarını giderek zorlaştırır. Aslı'nın kalp nakliyle yeniden doğan hayatı, hem kendi ailesi hem de nakil süreciyle yolları kesişen diğer aileler arasında büyük çatışmaların fitilini ateşler. Dizide, ikinci bir kalbin sadece yaşam değil, yepyeni sınavlar da getirdiği çarpıcı bir hikaye anlatılır.

Çarpıntı 7. bölüm tek parça izleme linki var mı?

ÇARPINTI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyhan'ın, Aslı ve Figen arasında geçen konuşmayı duymasıyla Aslı'ya karşı olan güven bağı derinden sarsılır. "Belki de sen bana sadece acıdın" sözlerinin ardından Aslı'nın kalbinden rahatsızlanması herkesi endişelendirir ve olayların yatışmasını sağlar. Hülya cephesinde ise tansiyon hızla yükselmeye devam eder. Kızının Reyhan'a duyduğu bağlılık, Hülya'yı deliye çevirir. Aslı, Reyhan ile birlikte eve geldikten sonra kimse etrafta yokken Hülya'nın Reyhan'a sarhoş bir halde söyledikleri, ikisini de büyük bir yıkıma sürükler ve Reyhan'ı adeta uçurumun kıyısına iter.

Çarpıntı 7. bölüm tek parça izleme linki var mı?

ÇARPINTI OYUNCU KADROSU

Dizinin dikkat çeken oyuncu kadrosunda; Deniz Çakır, Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Sibel Taşçıoğlu, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Okan Çabalar, Ogün Kaptanoğlu, Helin Elveren, Ceren Taşçı, Mehmet Fatih Obuz, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi deneyimli ve genç isimler bir araya geliyor. Her biri karakterine kattığı derinlikle dizinin dramatik gücünü artırıyor.

ÇARPINTI 7. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Çarpıntı dizisinin bölümleri, Star TV'nin resmi dijital platformlarında izleyicilerin erişimine tek parça halinde sunulmaktadır. Yeni bölümler yayınlandıkça dijital ortamda da izlenebilir durumda olacak dizi, duygusal yoğunluğu ve güçlü hikayesiyle her bölümde izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.

