Çarpıntı 2. bölüm ne zaman? Çarpıntı dizisi hangi günler yayınlanıyor?

Star TV ekranlarında büyük beğeni toplayan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Çarpıntı dizisi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk bölümüyle izleyenlerden tam not alan dizi, yeni bölümleriyle de heyecanı doruklarda yaşatmayı vaat ediyor. Dizinin 2. bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇARPINTI DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kalp nakliyle kesişen iki hayat, bir annenin kaybı ve başka bir annenin yükseliş hayali... Duygusal derinliği, güçlü karakterleri ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken Çarpıntı dizisi, her Pazar akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

ÇARPINTI DİZİSİ 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'nin ilgiyle takip edilen yeni dizisi Çarpıntı, yayınlandığı ilk bölümle izleyiciden tam not almıştı. Merakla beklenen ikinci bölüm ise yayın akışında yaşanan değişiklik nedeniyle bir hafta ertelenmişti. Bu nedenle dizinin yeni bölümü 21 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

ÇARPINTI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çarpıntı dizisi, doğuştan kalp rahatsızlığıyla mücadele eden Aslı'nın hayat hikayesini ekranlara taşıyor. Kalp nakli için sırada beklerken takılan yapay kalp cihazı, onun yaşama tutunma azminin en güçlü simgesi oluyor. Ancak hayatı, zengin ve seçkin bir ailenin kızı Melike'nin ani ölümüyle tamamen değişiyor.

Melike'nin kalbi Aslı'ya nakledilirken, bu durum iki aileyi karmaşık ve çözülmesi güç bir bağla birbirine bağlıyor. Melike'nin annesi Reyhan, kızının izlerini Aslı'da bulmaya çalışırken, Aslı'nın kararlı ve hırslı annesi Hülya ise bu yeni durumu kendi lehine çevirmek için fırsatlar kolluyor. Dizi, bu zorlu süreçte aileler arasındaki mücadeleler, gizli kalan sırlar ve karşılıklı duygusal çatışmaların derinliklerine iniyor.

ÇARPINTI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çarpıntı dizisinin ilk bölümünde, doğuştan kalp hastası olan Aslı, annesi Hülya ve kardeşleri Sezin ile Murat'la birlikte sessiz ve umut dolu bir hayat sürmektedir. Ancak Aslı'nın sevgilisinin annesi Sevim'den işittiği beklenmedik sözler, onu derinden etkiler ve sağlık durumu hızla kötüleşir.

Aynı zamanda, zengin ve itibarlı Alkan Ailesi'nin kızı Melike, ağır bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirir. Bu kayıp, özellikle annesi Reyhan için dayanılması güç bir acıya dönüşür. Hastanede gözlerini açan Aslı, Melike'nin kalbiyle yeni bir hayat bulduğunu anlar.

Melike'nin annesi Reyhan, Aslı'ya karşı içten ve koruyucu bir sevgi beslemeye başlarken, Aslı'nın annesi Hülya ise bu durumu hayatlarının dönüm noktası olarak görür. Ancak, kalbin gerçek sahibinin Melike olduğunu öğrenen Hülya ile Aslı arasında gerginlikler yaşanır. Bu sırada Alkan Ailesi'nin oğlu Aras, Aslı'nın hayatına müdahale etmeye çalışır ve aralarındaki çatışmalı ilişki, zamanla tutkulu bir yakınlığa dönüşür.

ÇARPINTI DİZİSİ OYUNCULARI!

Kerem Bürsin

Sibel Taşçıoğlu

Deniz Çakır

Şerif Sezer

Pınar Çağlar Gençtürk

Reşit Berker Enhoş

Işıl Dayıoğlu

Gürberk Polat