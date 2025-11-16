Haberler

Çarpıntı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Güncelleme:
Ekran yolculuğuna kısa süre kala paylaşılan yeni fragmanıyla "Çarpıntı" dizisi, izleyicilerin ilgisini doruk noktasına taşıdı. Fragmanda Reyhan'ın kızını kaybetmesinin ardından yaşadığı tarifsiz acıyı yürek burkan çığlıklarla dile getirdiği anlar izleyenleri derinden sarsıyor. Aslı'nın annesine karşı takındığı sert ve mesafeli tavır ise bölümün dramatik yoğunluğunu artırıyor. Fragmanın sonunda Aslı'nın Reyhan'a sarılması, iki karakter arasında oluşmaya başlayan güçlü duygusal bağı etkileyici bir

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yapım, OGM Pictures imzasını taşıyor ve Onur Güvenatam tarafından hayata geçiriliyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu dizinin senaryosu, Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice gibi deneyimli kalemlerin ortak çalışmasıyla şekilleniyor. Pazar akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak "Çarpıntı", yayın sonrası tek parça halinde de izlenebilecek. Peki, merakla beklenen yapımın 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

ÇARPINTI 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV'nin resmi kanallarında yayınlanan "Çarpıntı" dizisinin 11. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Yeni tanıtımda hem duygusal hem de gerilim dolu sahneler öne çıkarken, karakterlerin yaşadığı iç çatışmalar dizinin temposunu bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca fragmanla birlikte paylaşılan kısa tanıtım videoları da dizinin heyecanını artırarak seyirciyi bir sonraki bölüme hazırlıyor.

ÇARPINTI DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, kalp yetmezliğiyle mücadele eden Aslı Güneş'in (Lizge Cömert) yaşam savaşını merkezine alıyor. Annesi Hülya (Deniz Çakır), üç çocuğunu tek başına büyütürken hayatın getirdiği zorluklarla mücadele ediyor. Aslı'nın kalp nakli sonrası değişen hayatı, hem aile içinde hem de çevresinde yeni krizlerin doğmasına neden oluyor. Farklı ailelerin yollarının kesişmesiyle yaşanan yüzleşmeler, sırlar ve beklenmedik aşk hikâyeleri, "Çarpıntı"nın duygusal temelini oluşturuyor.

ÇARPINTI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Reyhan'ın, Aslı ve Figen arasında geçen konuşmayı duymasıyla Aslı'ya karşı olan güven bağı derinden sarsılır. "Belki de sen bana sadece acıdın" sözlerinin ardından Aslı'nın kalbinden rahatsızlanması herkesi endişelendirir ve olayların yatışmasını sağlar. Hülya cephesinde ise tansiyon hızla yükselmeye devam eder. Kızının Reyhan'a duyduğu bağlılık, Hülya'yı deliye çevirir. Aslı, Reyhan ile birlikte eve geldikten sonra kimse etrafta yokken Hülya'nın Reyhan'a sarhoş bir halde söyledikleri, ikisini de büyük bir yıkıma sürükler ve Reyhan'ı adeta uçurumun kıyısına iter.

ÇARPINTI OYUNCU KADROSU

Dizi, usta isimlerle genç yetenekleri bir araya getiriyor. Kadroda Deniz Çakır, Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Sibel Taşçıoğlu, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş yer alıyor. Oyuncuların güçlü performansları ve karakterlerin derinliği, "Çarpıntı"nın ekranlarda kısa sürede dikkat çekmesini sağlıyor.

Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
