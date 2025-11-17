Çarpıntı 10. bölümle ekranlara geri dönüyor! Aslı ve karakterlerin başına neler gelecek? Son bölümde yaşanacak sürprizler izleyiciyi şaşırtacak. Çarpıntı dizisinin 10. bölümünü izlemek isteyenler için bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Çarpıntı 10. bölüm izle: Çarpıntı 10. bölüm full, HD, kesintisiz nereden izlenir? Çarpıntı son bölüm izle!

ÇARPINTI DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Çarpıntı dizisi 2025 – 2026 sezonunda Star?TV'de izleyiciyle buluşuyor ve dizinin yeni bölümleri her pazar günü yayınlanıyor. Dizinin pazar günleri yayınlanması, izleyicilerin haftalık rutinlerine kolaylıkla uyum sağlayabilmesini ve diziyi takip ederken heyecanı kaybetmemesini sağlıyor. Pazar günleri, dizinin duygusal ve dramatik yapısının izleyicilerle en iyi şekilde buluştuğu gün olarak öne çıkıyor.

ÇARPINTI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Çarpıntı dizisi, kalp yetmezliği yaşayan ve yapay kalp cihazıyla hayatta kalan genç bir kız olan Aslı'nın hikâyesi etrafında şekilleniyor. Aslı'nın annesi Hülya, üç çocuğunu tek başına büyütürken; zengin bir ailenin dul gelini Tülin ise kızı Melisa'ya tutunmaya çalışıyor.

Farklı sosyal sınıflardan gelen bu iki annenin yolları, trajik bir olay sonucunda kesişiyor. Dizi, aile bağları, sınıf farkı, hayatta kalma mücadelesi ve insan ilişkilerindeki duygusal çatışmaları derinlemesine ele alıyor. İzleyiciler, hem genç hem de yetişkin karakterlerin yaşadığı zorlukları ve duygusal anları bu dramatik hikâyede bulabiliyor.

ÇARPINTI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin oyuncu kadrosu hem genç yeteneklerden hem de deneyimli isimlerden oluşuyor. Başrolünde, yapay kalp cihazıyla yaşayan Aslı karakterine hayat veren Lizge Cömert yer alıyor. Aslı'nın hayatına giren gizemli karakter Aras'ı Kerem Bürsin canlandırıyor. Güçlü anne Hülya rolünde Deniz Çakır, zengin bir ailenin dul gelini Tülin karakterinde ise Sibel Taşçıoğlu izleyici karşısına çıkıyor. Kadroya ayrıca Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Şerif Sezer, Gürberk Polat, Pınar Çağlar Gençtürk, Okan Cabalar, Ceren Taşçı, Reşit Berker Enhoş, Ogün Kaptanoğlu, Şevval Kaya ve Asya Kasap gibi başarılı oyuncular da eşlik ediyor. Bu kadro, dizinin dramatik yapısını güçlendirirken karakterlerin yaşadığı duygusal gerilimleri ve çatışmaları daha etkileyici bir şekilde izleyiciye aktarıyor.