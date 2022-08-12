Carpe Diem ne demek, hangi dilde? Carpe Diem Türkçe anlamı nedir? Carpe Diem ne anlama geliyor?

Carpe Diem anlamı merak edilen ifadelerin başında gelmektedir. Peki, Carpe Diem ne demek? Carpe Diem Türkçe anlamı nedir? Carpe Diem ne anlama geliyor? Carpe Diem Türkçe karşılığı nedir? Carpe Diem hangi dilde bir kelimedir?

Daha çok sosyal medya platformlarında veya filmlerde karşımıza çıkan Carpe Diem tabiri sık kullanılmaya başlanmıştır. Peki, Carpe Diem ne demek? Carpe Diem TDK anlamı nedir? Günlük yaşamda nasıl kullanılır? Gündelik yaşamda sık kullandığımız bir kelime olan Carpe Diem Türkçe kelime anlamı nedir? Kaç tane anlamı vardır? İşte detaylar...

CARPE DİEM NE DEMEK?

Carpe diem, Latin edebiyatının ünlü ozanı Horatius'un bir dizesinde geçen (Od'lar I, xi?) gününü gün et, zamanın tadını çıkar, günü yakala, anı yaşa veya günü yaşa gibi anlamlardaki özdeyişdir.

Bu özdeyiş hedonist felsefenin bir savunucusu gibi gözükse de aslında gelecek hakkında endişelenmek yerine yaşanılan anın değerine vurgulamak için yapılan bir uyarıdır. 19. yüzyıl başlarında Byron'ın yapıtlarında sık sık geçen "günü yakala" (seize the day), deneyimdeki hazzı, yaşanmış yaşanmıştaki önemi gözden kaçırmamayı salık verir. Kimi Hristiyan manzumelerindeyse "günü anlamlı yaşa" anlamında kullanılan özdeyiş, insanların bedenlerini uykuya hazırlamak yerine, ruhlarını ölüme hazırlamaları gerektiğini vurgulama konusunda örtük bir uyarı barındırır. Yarının (geleceğin) ne olacağı bilinmediği için, içinde bulunulan zamanın kıymetinin bilinmesi, yarına (geleceğe) mümkün olduğunca az güvenilmesi gerektiği vurgusu var.

Bu sözün çok geçtiği Ölü Ozanlar Derneği filminde "Sadece bir tane hayatınız var ve şimdi yapmayacaksınız da ölünce mi yapacaksınız?" ifadeleri ile anın değerinin bilinip ona göre hareket edilmesi gerektiği anlatıyor.

CARPE DİEM TÜRKÇESİ NEDİR?

Yaklaşık olarak milattan 23 yıl kadar önce dile getirilmiş olan Carpe Diem, Latin edebiyatının önemli ozanlarından biri olan Horatius'un bir dizesinde geçmektedir. Türkçe karşılığında ise 'Günü Yakala' olarak karşımıza çıkmaktadır. Popüler kültür üzerinden halk dilinde yorumlanacak olursa 'anı yaşamak, gününü gün etmek ve hayatın tadını çıkarmak gibi anlamlara gelmektedir. Popüler kültüründe etkisiyle anlamı biraz değişmiş ve gerçek anlamından uzaklaşmıştır.

Anı yaşamak olarak bilinen Carpe Diem aslında tam olarak Türkçe karşılığında "Günü Yakala" olarak çevirilmektedir. Anlam olarak tam bu karşılığı vermemektedir.

Orinijal anlamında ise biraz daha farklıdır;

'Günü yaşa; yarına mümkün olduğunca az güven.'

Burada asıl anlatılmak istenilen şey geleceği boşlamak değil, emin adımlarla inşa etmektir. Geleceği emin adımlarla inşa etmek için ise bugünden planlama yapmak ve çalışmak gerekmektedir. Bugünden başlayarak hemen harekete geçmek ve yaşamın her anını kıymetli hale getirmek olarak da söylenebilir. Öyle ki yarın insanları nelerin beklediği belirsizdir.