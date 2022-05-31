Carmen Maria T. kimdir, nereli? Carmen Maria T. ne dedi? Twitter trendlerde yer alan 'Carmen Maria' kimdir, nereli? - Haberler

Sosyal medya, İstanbul'un Bebek semtinde çekildiği belirtilen görüntüleri konuşuyor. İlk olarak Instagram'da sonrasında da Twitter'da dolaşıma giren cinsel ilişki görüntüleri özellikle sosyal medyada infial yarattı. Peki, Carmen Maria T. kimdir, nereli? Carmen Maria T. ne dedi? Twitter trendlerde yer alan 'Carmen Maria' kimdir, nereli?

CARMEN MARİA T. KİMDİR?

Bebek sahilinde uygunsuz şekilde hareket ettikleri için gözaltına alınan şüpheliler Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı.

Şüphelilerden Carmen Maria T.'nin "Biz dans ediyorduk" dediği, Özgür K.'nin ise suçlamayı kabul ettiği öğrenildi. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

Carmen Maria T. hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.

BEBEK SAHİLİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRENLER NE DEDİ?

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren bir çiftin görüntüleri infial yarattı. Gözaltına alınan ve sabıka kayıtlarının kabarık oldukları öğrenilen Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı. Kadın kendisini "Biz dans ediyorduk" diyerek savunurken, erkek şüpheli ise suçlamaları kabul etmedi.

SORGULARI SÜRÜYOR

BEBEK sahilinde uygunsuz şekilde hareket ettikleri için gözaltına alınan şüpheliler Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Carmen Maria T.'nin "Biz dans ediyorduk" dediği, Özgür K.'nin ise suçlamayı kabul ettiği öğrenildi. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

KADIN RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan hakkında soruşturma başlatılan şüpheli C.M.T. ise Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Haberler.com - Gündem