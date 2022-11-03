Carmedya Kasım Sayısı Yayında

Carmedya'nın Kasım 2022 tarihli 151. sayısı, web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik, Dijital Basın ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınları ayrıca iOS uygulamalarıyla da AppStore'dan, Carmedya ise ek olarak Android uygulamasıyla da Play Store'dan indirilebiliyor.

Carmedya'nın, kendi web sitesi www.carmedya.com ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook, twitter ve linkedin üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.

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