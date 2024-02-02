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Carlos Vinicius kimdir? Carlos Vinicius kaç yaşında, forvet mi, mevkiisi ne?

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Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray, iki yeni transferi için resmi açıklamayı yaptı. Peki, Carlos Vinicius kimdir? Carlos Vinicius kaç yaşında, forvet mi, mevkiisi ne?

Galatasaray Stephane Aurier'i bonservisiyle, Carlos Vinicius'u ise sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Carlos Vinicius kimdir? Carlos Vinicius kaç yaşında, forvet mi, mevkiisi ne?

CARLOS VİNİCİUS KİMDİR?

Galatasaray, yaptığı açıklamada Carlos Vinicius'u kirlık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılı takım, Fulham'a 600 bin euro kiralama bedeli ödeneceğini açıkladı. Ayrıca, oyuncuya da sezon sonuna kadar aynı ücreti verecek.

İşte Galatasaray'ın açıklaması: "Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

Doğum : 25 Mart 1995 (28 yıl yaşında), Bom Jesus das Selvas, Maranhão, Brezilya

Carlos Vinícius Alves Morais, Premier Lig kulübü Fulham'dan kiralık olarak Süper Lig kulübü Galatasaray'da forvet olarak oynayan Brezilyalı profesyonel futbolcudur. Benfica formasıyla Vinícius, 2019-20 Primeira Liga'daki 18 golünden dolayı Bola de Prata ödülüne layık görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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