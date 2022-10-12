Sosyal medyada yaptığı paylaşımdan sonra magazin gündeminde konuşulmaya başlanan Carles Puyol'un hayatı merak ediliyor. Peki,Carles Puyol kimdir, kaç yaşında? Carles Puyol nereli? Carles Puyol hayatı ve biyografisi nedir?

İspanya Milli Takımı'nın ve FC Barcelona'nın kaptanlığını yapmıştır. 4 Mart 2014 tarihinde, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı ve 15 Mayıs 2014 tarihinde resmi olarak futbolu bıraktı. Peki, Carles Puyol kimdir, kaç yaşında? Carles Puyol nereli? Carles Puyol hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CARLES PUYOL KİMDİR?

Carles Puyol 1978 yılında İspanya'da dünyaya gelmiştir. Futbola La Pobla de Segur'da başlamıştır. Puyol, 1996 yılında, 17 yaşındayken FC Barcelona B takımında forma giymeye başlamıştır. 1999 yılında teknik direktör Louis van Gaal tarafından A takıma alınmıştır. Bu takımda ilk kez 2 Ekim 1999 tarihinde Real Valladolid karşısında oynanan ve 2-0 kazanılan maçta forma giymiştir.

Barcelona'daki başarılarıyla 2002 yılında UEFA tarafından en iyi sağ-bek oyuncusu seçilmiştir. 17 Mayıs 2006 tarihinde, yılın en iyi defans oyuncusu unvanını kazanmıştır. İspanya Milli Takımı'nın ve FC Barcelona'nın kaptanlığını yapmıştır. 4 Mart 2014 tarihinde, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı ve 15 Mayıs 2014 tarihinde resmi olarak futbolu bıraktı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

İspanya millî futbol takımının formasını tam 94 kez giymeyi başaran Puyol, millî takım forması altında üç golü vardır. Aynı zamanda Katalonya millî futbol takımının formasını 5 kez giymiştir ama golü yoktur. Puyol İspanya millî futbol takımı forması altında tam yedi kupada mücadele etmiştir. Bunlar; 2000 Yaz Olimpiyatları, 2002 FIFA Dünya Kupası, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2006 FIFA Dünya Kupası, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası ve 2010 FIFA Dünya Kupası'dır.