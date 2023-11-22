Çarkıfelek yarışmasının yeni sunucusu kimdir ve Çarkıfelek Mehmet Ali Erbil neden yok merak ediliyor. Televizyon tarihine damga vuran Çarkıfelek yarışması, TV8 ekranlarıyla geri dönüyor. Çarkıfeleği kim sunuyor ve Çarkıfelek Mehmet Ali Erbil neden yok sorusu araştırılırken Çarkıfeleğin yeni sunucusu Cem Davran kimdir gündeme geliyor. Fenomen yarışmasının yeni sunucusu ise Cem Davran oldu. Peki, Çarkıfeleği kim sunuyor? Çarkıfelek Mehmet Ali Erbil neden yok? Cem Davran kimdir?

Çarkıfeleği kim sunuyor ve Çarkıfelek Mehmet Ali Erbil neden yok sorusu gündeme gelirken Çarkıfeleğin yeni sunucusu Cem Davran kimdir merak ediliyor. TV8 ekranlarında seyirciyle buluşacak olan yarışmayı Cem Davran sunacak. Çarkıfeleği kim sunuyor? Çarkıfelek Mehmet Ali Erbil neden yok? Çarkıfeleğin yeni sunucusu Cem Davran kimdir? Detaylar haberimizdedir…

ÇARKIFELEĞİ KİM SUNUYOR?

6 Ocak 1975 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan yarışma bugüne kadar birçok kanalda seyirciyle buluşan Çarkıfelek yarışması, yeni kanalı ve sunucusuyla ekrana dönüyor. TV8 ekranlarında seyirciyle buluşacak olan yarışmayı Cem Davran sunacak.

Cem Davran

ÇARKIFELEK MEHMET ALİ ERBİL NEDEN YOK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, televizyon tarihinin fenomen yarışması Çarkıfelek, TV8 ekranlarında yayınlanacak. Daha önce birçok ismin sunduğu yarışmanın yeni sunucusu Bambaşka Biri dizisinin başrol oyuncularından Cem Davran oldu. Çarkıfelek'i geçmişte ilk olarak Güner Ümit'in sunmuş daha sonra da Tarık Tarcan, Halit Kıvanç, Mehmet Ali Erbil, İlker Ayrık, Emre Karayel ve Onur Büyüktopçu gibi ünlü isimler sunmuştu.

ÇARKIFELEĞİN YENİ SUNUCUSU CEM DAVRAN KİMDİR?

Muharrem Cem Davran 3 Mart 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncu ve sunucudur. Babası Mehmet Davran da uzun yıllar Şehir Tiyatroları Aksesuar Şefliği yapmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.