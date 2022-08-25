Çarıklı Milyoner konusu nedir? Çarıklı Milyoner oyuncuları? Çarıklı Milyoner filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Çarıklı Milyoner, 1983 yapımı Türk komedi filmidir. Filmin yönetmenliği Kartal Tibet'e, senaryosu İhsan Yüce'ye aittir. Filmin başrollerinde Kemal Sunal ve Necla Nazır oynuyor. Peki, Çarıklı Milyoner oyuncuları ve konusu? Çarıklı Milyoner filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Çarıklı Milyoner oyuncuları arasında birçok Yeşilçam yıldızı bulunuyor. Sevilen Kemal Sunal filmleri arasında yer alan yapım bugün hala ilgiyle izleniyor. Peki, Çarıklı Milyoner oyuncuları ve konusu? Çarıklı Milyoner filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? İşte detaylar haberimizde...

ÇARIKLI MİLYONER KONUSU NEDİR?

Hilmi Tok milyarder bir iş adamıdır. Bir gün tek başına kullandığı arabasıyla kaza yaparak ölür. Tüm mirasını köyde davulculuk yapan oğlu Bayram'a bırakmıştır. Bir anda Bayram hiç görmediği babasının mirasına konar. Ancak Bayram'ın akraba bozuntuları mirası Bayram'a yedirmemeye kararlıdır hatta bunun için Bayram'ı öldürmeye bile kalkışırlar fakat hiçbirinde amaçlarına ulaşamazlar.

Bayram ise sahte akrabalarının gerçek yüzünü anlamıştır ve mirası onlara vermemeye kararlıdır. Bu arada Bayram gazetede kendisi hakkında ileri geri yazılar yazan ve gerçek kimliğini bilmediği gazeteci Suna'ya aşık olur. Sonunda yazıları yazan gazetecinin Suna olduğunu öğrenir. Yaşadığı bunca olaya dayanamayan Bayram akıl hastanesine yatar.

ÇARIKLI MİLYONER OYUNCULARI

Kemal Sunal - Bayram Tok

Necla Nazır - Suna

Ali Şen - Hilmi Tok

Reha Yurdakul - Osman Efendi

Belkıs Dilligil - Meloş

Selim Naşit - Muhasebe Müdürü

Hüseyin Kutman - Avukat Hürrem

Memduh Ün - Gazete Patronu

Ferdi Atuner - Cengiz

Necdet Yakın - Cemil

Nermin Denizci - Nermin

Çetin Başaran

Bilge Zobu

İhsan Yüce