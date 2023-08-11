Merkez Bankası haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi verisini açıkladı. Söz konusu dönemde cari denge 674 milyon dolar fazla verdi. Böylece cari denge yaklaşık 2 yıl sonra ilk kez fazla vermiş oldu. Peki, Cari denge nedir, neyi ifade eder? TCMB 2023 cari dengeyi açıkladı! İşte detaylar…

Cari denge, bir ülkenin dış ticaret ve dış ödemelerinin kayıtlarını içeren bir ekonomik göstergedir. Bu denge, bir ülkenin dış ticaret hacmi, mal ve hizmet ithalatı ile ihracatı, hizmetler, gelirler ve transferler gibi unsurları kapsar. Merkez Bankası haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi verisini açıklamasının ardından vatandaşlar Cari denge nedir, neyi ifade eder? TCMB 2023 cari dengeyi açıkladı! Sorularını soruyor. İşte detaylar…

CARİ DENGE NEDİR, NEYİ İFADE EDER?

Cari denge, bir ülkenin dışa açıklığını ve uluslararası ekonomik ilişkilerini değerlendirmek için önemli bir araçtır. Cari denge, üç ana bileşenden oluşur:

Ticaret Dengesi : Mal ve hizmet ticareti arasındaki farkı ifade eder. İhracat gelirlerinin ithalat harcamalarını aşması durumunda olumlu bir ticaret dengesi söz konusudur. Tersine, ithalatın ihracatı aşması durumunda ise ticaret açığı vardır.

Hizmet Dengesi : Turizm, taşımacılık, finansal hizmetler gibi alanlarda gerçekleşen gelir ve harcamaları kapsar.

Gelir Dengesi : Yatırım gelirleri, faiz, kar payı gibi ödemelerle yatırım gelirleri, faiz giderleri gibi gelirleri içerir.

Cari denge, bir ülkenin ekonomik sağlığını ve dışa bağımlılığını anlamak için kullanılır:

Olumlu bir cari denge, ülkenin dışa açık bir ekonomiye sahip olduğunu gösterebilir. Bu durum, ihracatın ithalatı karşılamakta olduğunu ve dış kaynaklara ihtiyacın az olduğunu yansıtabilir. Negatif bir cari denge, yani sürekli ticaret açığı, ülkenin dış borçlarını artırabilir. Çünkü ithalatın ihracatı aşması durumunda ödemeler dengesi açığı ortaya çıkar ve bu açığı finanse etmek için dış kaynaklara ihtiyaç doğar.

Cari denge aynı zamanda ülkenin para biriminin değerini korumada da önemli bir rol oynar. Sürekli bir cari açık, para biriminin değer kaybetmesine neden olabilir. Düşük cari denge, iç tüketimin ve ithalatın düşük olduğu anlamına gelebilir, bu da ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğini etkileyebilir.

Cari denge, bir ülkenin ekonomik sağlığını anlamak ve dışa açıklığını değerlendirmek için kullanılan önemli bir araçtır.

TCMB 2023 CARİ DENGEYİ AÇIKLADI!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verisine göre, cari denge 2 yıllık aranın ardından ilk kez fazla verdi. Haziran ayında cari dengede 674 milyon dolarlık fazla meydana geldi.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ FAZLA 5.5 MİLYAR DOLAR

Cari işlemler hesabı haziran ayında 674 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 584 milyon dolar fazla verdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 3.69 MİLYAR DOLAR

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 697 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 19 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 203 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 799 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 151 milyon dolar net giriş kaydetti.