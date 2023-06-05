Caretta carettaların yuva çevresine kafes yerleştirildi

Caretta carettaların yuva çevresine güvenlik amacıyla kafes yerleştirildi

ANTALYA Turizm merkezi Kemer'de düzenlenen "Caretta caretta ilk yuva" etkinliğinde Caretta carettaların Teke Koyu'na yumurtalarını bıraktığı alan tespit edilerek, yuva çevresine güvenlik amacıyla kafes yerleştirildi.

Tekirova Tabiat Parkı içerisinde yer alan Kleopatra Koyu'nda toplanan Kaymakam Çam ve beraberindeki heyet, etkinlik çerçevesinde Teke Koyu'na geçerek sahilde ve ormanlık alanda temizlik yaptı. Temizlik çalışmasının ardından Kaymakam Çam ve beraberindekiler, Akdeniz sahillerindeki önemli caretta caretta yuvalama alanlarından olan Teke Koyu'nda, ilk yuva etkinliği gerçekleştirildi. Caretta carettaların Teke Koyu'na yumurtalarını bıraktığı alan tespit edilerek, yuva çevresine güvenlik amacıyla kafes yerleştirildi. Kaymakam Çam, kafes üzerine caretta caretta yuvasının sayısını ve günün tarihini yazdı. Kaymakam Çam, yaptığı açıklamada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yapılan etkinliğin farkındalık amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

"Çocuklarımızı da bu deneyimle yetiştirmemiz gerekiyor"

Doğanın çocuklara bırakılması gereken bir emanet olduğuna işaret eden Kaymakam Çam, "Atalarımızdan aldığımız emaneti çocuklarımıza güzel bir şekilde devretmemiz gerekiyor. Tekirova Tabiat Parkı, korunması gereken en nadide yerler arasında. Sadece bugün değil her gün çevremizi temiz tutmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Çocuklarımızı da bu deneyimle yetiştirmemiz gerekiyor. Etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, yemek programının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Tekirova Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Beydağları Sahil Milli Park Müdürü Uğur Torunoğlu, Milli Park Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, Kemer Orman İşletme Şefi Kadir Aksoy, Ulupınar Orman İşletme Şefi Yasemin Korkmaz, Kemer Milli Park Şefi Hasan Tıraş, Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta, Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya, Kiriş Mahalle Muhtarı Faiz Çetin ve belediye personeli katıldı.