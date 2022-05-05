Cara Delevingne kimdir? Elon Musk ve Amber Heard ile ilişkisi olduğu söylenen Cara Delevingne filmleri nelerdir? Kaç yaşında, nereli?

Cara Delevingne kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Johnny Depp'in oyuncu eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık iftira davasında yaşanan yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Karşılıklı tanıkların dinlendiği davanın her detayı ise bomba.

CARA DELEVINGNE KİMDİR?

Cara Jocelyn Delevingne 12 Ağustos 1992 yılında, Londra'da dünyaya geldi. İngiliz model ve oyuncu olan Cara Delevingne, Tolstoy'un Anna Karenina romanının film uyarlamasında Prenses Sorokina rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda küçükken Barny's Friends'de de rol almıştır. 24 Temmuz 2015 tarihinde vizyona giren Kağıttan Kentler (Paper Towns) filminde başrol oyuncusu olarak yer aldı. 2016 yılında Suicide Squad filminde Enchantress rolünü canlandırmıştır.

Hayatı

Delevingne İngiltere'nin Londra şehrinde doğmuştur. Sir Jocelyn Stevens'ın torunudur. Annesi Pandora kişisel alışveriş uzmanı, babası Charles ise emlakçıdır. Belgravia'da, köşkte büyümüştür. Ablası Poppy Delevingne de modeldir.

Modellik

Cara Delevingne arkadaşı İngiliz model Edie Campbell ve Jourdan Dunn yanında Burberry Güzellik kampanyasının yüzü. Daha önce Mario Testino, tarafından aktör Eddie Redmayne yanında Burberry ilkbahar / yaz 2012 kampanyasının yüzü oldu ve de markanın ilkbahar / yaz 2011 kampanyasında yer aldı. Delevingne, H & M Authentic Koleksiyonu (2011), Dominic Jones Mücevher (2012), Blumarine, Zara ve Chanel gibi diğer markaların reklam kampanyalarında yer almıştır. Cara sonbahar "yıldızı yüzü" olarak İngiliz Vogue tarafından tarif edilmiştir. Kış 2012-2013 gösterisi mevsiminde Moschino, Jason Wu, Oscar de la Renta, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Stella McCartney ve Chanel gibi markalar için podyuma çıktı. Delevingne Vogue UK kapaklarını süslemekte; Vogue Kore, iD, Russh, Jalouse ve Style.com 's Bahar 2013'te de yer aldı. 2012 Victoria Secret defilesinde de bir model olarak podyumda yürüdü. Aynı zamanda Saskia de Brauw Hollanda modeli ile birlikte Chanel'in Resort 2013 kampanyasının yüzü . Delevingne "En Davetli" dalında, "Londra 2010 2011 En Etkili" olarak Evening Standard tarafından seçildi ve şu anda models.com 's Top 50'de 5. sırada yer almaktadır. Aynı zamanda İngiliz Moda Ödülleri 2012 Yılı Modeli Ödülü'nü kazandı.

NE OLMUŞTU?

Johnny Depp'in oyuncu eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık iftira davasında yaşanan yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Karşılıklı tanıkların dinlendiği davanın her detayı ise bomba.

ASANSÖR KAYITLARINI MAHKEMEYE SUNDU

Dünyaca ünlü oyuncu, eski eşi Amber Heard ile devam eden mahkeme sürecinde iddialı bir kanıt sundu. Depp, çekim için dışarıdayken Amber Heard'ün Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü cinsel ilişki yaşadığını ve onları yakaladığını söyleyerek asansör kayıtlarını mahkemeye verdi.

ELON MUSK ÜÇLÜ İLİŞKİYİ YALANLADI

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Amber Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını yalanladı. Teknoloji milyarderi, Cara Delevingne ile hiçbir zaman yakınlaşmadığını ve onun da bunu doğrulayacağını ifade etti.

Amber Heard ve Cara Delevingne

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