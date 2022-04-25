Dünyaca ünlü manken Cara Delevingne, katıldığı bir canlı yayında yaptığı itirafla gündeme geldi. 29 yaşındaki ünlü isim, cinsel ilişki sırasında sessiz kalmaktan daha fazla zevk aldığını ifade etti. Cara Delevingne cinsel ilişki itirafı nedir? Cara Delevingne ne dedi?

CARA DELEVİNGNE NE DEDİ?

29 yaşındaki Cara Delevingne, orgazm olurken yüksek sesler çıkarmaya "şartlandırıldığını" ancak sessiz kalmaktan daha da fazla zevk aldığını dile getirdi.

Delevingne ayrıca 18 yaşına kadar bekaretini kaybetmediğini, ancak uzun yıllar sonra cinsel ilişki konusunda "kendine güvendiğini" paylaştı

Yine bir cinsel ilişki itirafıyla gündeme gelen güzel model, katıldığı bir canlı yayında cinsel ilişki sırasında orgazma ulaştığında sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Cara Delevingne, çarpıcı sözleriyle bir anda gündeme bomba gibi düştü.

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