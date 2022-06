Cara Delevingne Amber Heard asansör öpüşme görüntüleri! (VİDEO) Amber Heard Cara Delevingne öpüşme görüntüleri sızdı!

Cara Delevingne Amber Heard asansör öpüşme görüntüleri gündem oldu. Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'le iki yıl evli kalan ve Depp'ten olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard, ortaya çıkan görüntülerle köşeye sıkışacak gibi. Amber Heard Cara Delevingne öpüşme görüntüleri sızdı! İşte, Cara Delevingne Amber Heard asansör öpüşme görüntüleri haberimizde...

CARA DELEVİGNE AMBER HEARD ASANSÖR GÖRÜNTÜSÜ SIZDI!

Popcorned Planet isimli YouTube kanalı, Johhny Depp'in eski eşi Amber Heard ve model Cara Delevingne'in asansörde öpüştüğü anlara ait görüntüleri yayınladı. Amber Heard'ın Johnny Depp'i evliyken aldattığı iddia edilmişti.

Geçtiiğimiz günlerde Johhny Depp'in kendisine açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard'ün Depp'le evliyken ünlü model Cara Delevingne ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Öyleki Amber Heard'ın Delevingne ve Elon Musk'la üçlü ilişkiye girdiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Heardaldatma iddialarını reddederken bugüne kadar konuyla ilgili herhangi bir somut delil kamuoyuna açıklanmamıştı.

Ancak Birleşik Krallık'ta görülen bir davada Heard'ın arkadaşlarından biri, mahkemeye aktirisin Depp'i Cara Delevingne ile aldattığını açıklamıştı.

Youtuber Andy Signore, kendi YouTube kanalı Popcorned Planet'te Heard ve Delevingne'in öpüştüğü görüntüleri yayınladı. Fotoğrafların çekildiği tarih belirtilmezken görüntüler sosyal medyada viral oldu.

CARA DELEVİGNE KİMDİR?

Cara Jocelyn Delevingne 12 Ağustos 1992 yılında, Londra'da dünyaya geldi. İngiliz model ve oyuncu olan Cara Delevingne, Tolstoy'un Anna Karenina romanının film uyarlamasında Prenses Sorokina rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda küçükken Barny's Friends'de de rol almıştır. 24 Temmuz 2015 tarihinde vizyona giren Kağıttan Kentler (Paper Towns) filminde başrol oyuncusu olarak yer aldı. 2016 yılında Suicide Squad filminde Enchantress rolünü canlandırmıştır.

AMBER HEARD KİMDİR?

Amber Laura Heard (d. 22 Nisan 1986, Austin, Texas, ABD), Amerikalı oyuncu. İlk çıkışını 2004 yılında Billy Bob Thornton'ın başrol oynadığı sports drama filmi Friday Night Lights ile yaptıktan sonra North Country'da ve Alpha Dog'ta küçük çaplı rollerde oynamıştır. İlk başrolünü ise All The Boys Love Mandy (2006) filmindeki Mandy Lane karakteri olarak oynamıştır ve ardından 2007 yılında The CW'nun Hidden Palms da boy göstermiştir.

Amber, küçük yaşlarda St. Michael Katolik Akademisinden Hollywood kariyeri için ayrılmıştır. Küçük yaşlardayken okul tiyatrosunda çeşitli rollerde oynadı. On yedisinde okulu bırakıp kariyeri için New York'a gitti ve orada modelliğe başladı. Daha sonra Los Angeles'ta oyunculuğa başladı. 2008 yılında Never Back Down filminde başrol oynamış ve film MTV ödülüne layık görülmüştür. 2006 yılında All the Boys Love Mandy Lane filminde Toronto Uluslararası Film Festivalinde yer almıştır. Televizyondaki ilk rolü Hidden Palms adlı dizidir. 2008 yılında Pineapple Express filmlerinde rol almıştır. 2009 yılında Üveybaba'da rol almıştı ve ayrıca Zombieland filmdinde de küçük bir rol almıştır. Daha sonra Amber The Joneses ve And Soon the Darkness (2010), John Carpenter'ın The Ward, yanı sıra Nicolas Cage ile Drive Angry ve sonrasında ise Johnny Depp ile The Rum Diary (Tutku Günlükleri) filmlerinde rol almıştır. 2009 yılında Exterminator (İmha Takımı) adlı filmde Nicki rolünü üstlenmiştir. 2011 yılı yapımı Drive Angry (Türkçe adı; İntikam yolu) filminde rol almıştır. Ayrıca Maxim dergisinin en seksi 100 kadın yarışmasında 2. sırayı aldı.

Amber etrafında silahlarla büyüdü ve şu an bir magnum .357'ye ve aynı zamanda antika arabalara merakı olan Amber 68 Model Ford Mustang, 67 Model Mercedes ve 62 model Checker Cab gibi güçlü arabalara sahip. Ayrıca "Te amo como se aman ciertas cosa oscuras secret amante entre la sombra y el alma." yazan bir dövmeye sahip, İspanyolca yazılan dövmenin Türkçesi: "Seni seviyorum, bazı karanlık şeyleri sevmek gibi, gizli, ruh ve gölge arasında." yazarı Pablo Neruda'nın Sone 17'sinin içinde geçiyor.

Tasya van Ree ile yaşadığı 2008'den 2012 yılına kadar süren ilişkinin ardından Amber, 2015 yılında Johnny Depp ile evlendi.

Johnny Depp'ten 2017 yılında boşanmasının ardından, 2018'in başına kadar bir yıl boyunca teknoloji girişimcisi Elon Musk ile çıktı.

