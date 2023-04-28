Caprice Gold davasında Fadıl Akgündüz'e 2504 yıl hapis cezası

Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde 614 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın davasında karar çıktı. Fadıl Akgündüz'e 2504 yıl hapis cezası ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezası verildi.

BAYRAMPAŞA'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Fadıl Akgündüz, "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Akgündüz'ün firari olan ablası Avniye Obut ve eniştesi İbrahim Obut'a aynı suçtan 2 bin 445'er yıl 10'ar ay hapis ve 11 milyon 740'ar bin lira adli para cezası verildi. Tutuklu yeğeni Mehmet Salih Obut ise aynı suçtan 2 bin 450 yıl hapis ve 11 milyon 760 bin lira para cezasına mahkum edildi. 6 sanığa ise beraat kararı verildi. Duruşma sonrası mağdurlar verilen karardan memnun olduklarını belirtirken, bir mağdur "Türkiye'yi tescilli dolandırıcılıktan kurtardık" dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fadıl Akgündüz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanık Mehmet Salih Obut ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Şikayetçiler ve avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep ettiler.

"YASALARA UYGUN HAREKET ETTİM"

"SABIKA KAYDIM TEMİZ, BERAATİMİ İSTERİM"

"MÜŞTEKİLERLE AYNI KONUMDAYIZ"

KARARDA REKOR CEZA ÇIKTI

DAVANIN GEÇMİŞİ

27 Ocak tarihli duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, 4 sanık için ceza 6 sanık için ise beraat talep etti. Duruşma sonunda sanıklar Mehmet Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutuklanmalarına karar verilirken, diğer sanıklar Avniye Obut ve İbrahim Obut hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.