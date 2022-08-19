Çapraz Ateş dizisi konusu nedir? Çapraz Ateş oyuncuları kimler?
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Senaryosunu Lem Dobbs'in kaleme aldığı Çapraz Ateş filmin konusu merak ediliyor. Peki, Çapraz Ateş dizisi konusu nedir? Çapraz Ateş oyuncuları kimler?
Steven Soderbergh'in yönetmenliğini üstlendiği Çapraz Ateş filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Peki, Çapraz Ateş dizisi konusu nedir? Çapraz Ateş oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...
Mallory Kane (Gina Carano), güzel, genç ve işinin ehl-i özel bir dedektiftir. Koruyucusu Kenneth (Ewan McGregor) hükümetin onaylamadığı ve 'derin devletin' tepesindekilerin bilmemezlikten geldikleri tehlikeli bir göreve Mallory'i yollar. Fakat İspanya'daki başka bir operasyon başarısızlığa uğradığında Kenneth, Mallory'i Dublin'e başka görev için yollar.
Mallory burada başka bir gizli dedektif Paul (Michael Fassbender) ile ortak çalışacaktır. Fakat bu yeni görevde bir gariplik olduğunu sezen Mallory oyuna getirildiğini anlar ve asıl macera bundan sonra başlar! Artık uluslararası bir seviyeye çıkan insan avından canlı çıkmak için bütün yeteneklerini ve kurnazlığını kullanacaktır. Yegane amacı ülkesi Amerika'ya geri dönüp ailesini korumak ve kendisine bu ihanet komplosunu düzenleyenlerden intikam almaktır.
Türkiye'de 13 Nisan 2012 tarihinde gösterime giren Çapraz Ateş filmi, ABD yapımıdır ve filmin çekimlerinin bir bölümü Dublin'de gerçekleşmiştir.
Gina Carano
Michael Angarano
Channing Tatum
Ewan McGregor
Michael Douglas
Anthony Wong
Eddie J. Fernandez
Maximino Arciniega
Edward A. Duran
Julian Alcaraz
Tim Connolly
Aaron Cohen
Michael Fassbender
Antonio Banderas
Mathieu Kassovitz
Bill Paxton