Steven Soderbergh'in yönetmenliğini üstlendiği Çapraz Ateş filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Peki, Çapraz Ateş dizisi konusu nedir? Çapraz Ateş oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

ÇAPRAZ ATEŞ KONUSU NEDİR?

Mallory Kane (Gina Carano), güzel, genç ve işinin ehl-i özel bir dedektiftir. Koruyucusu Kenneth (Ewan McGregor) hükümetin onaylamadığı ve 'derin devletin' tepesindekilerin bilmemezlikten geldikleri tehlikeli bir göreve Mallory'i yollar. Fakat İspanya'daki başka bir operasyon başarısızlığa uğradığında Kenneth, Mallory'i Dublin'e başka görev için yollar.

Mallory burada başka bir gizli dedektif Paul (Michael Fassbender) ile ortak çalışacaktır. Fakat bu yeni görevde bir gariplik olduğunu sezen Mallory oyuna getirildiğini anlar ve asıl macera bundan sonra başlar! Artık uluslararası bir seviyeye çıkan insan avından canlı çıkmak için bütün yeteneklerini ve kurnazlığını kullanacaktır. Yegane amacı ülkesi Amerika'ya geri dönüp ailesini korumak ve kendisine bu ihanet komplosunu düzenleyenlerden intikam almaktır.

ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Türkiye'de 13 Nisan 2012 tarihinde gösterime giren Çapraz Ateş filmi, ABD yapımıdır ve filmin çekimlerinin bir bölümü Dublin'de gerçekleşmiştir.

ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gina Carano

Michael Angarano

Channing Tatum

Ewan McGregor

Michael Douglas

Anthony Wong

Eddie J. Fernandez

Maximino Arciniega

Edward A. Duran

Julian Alcaraz

Tim Connolly

Aaron Cohen

Michael Fassbender

Antonio Banderas

Mathieu Kassovitz

Bill Paxton