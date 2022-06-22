Çapa Tıp Fakültesi'ni 1. bitiren öğrenci kimdir, ne dedi, açıklaması nedir? Merve Nur Uçar kimdir, kaç yaşında, nereli, bölümü ne, mesleği ne?

Batmanlı Mervenur Uçar, birinci olarak girdiği Çapa Tıp Fakültesi'nden yine birincilikle mezun oldu. Üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Merve Nur Uçar, yaptığı konuşma ile törene adeta damgasını vurdu. Çapa Tıp Fakültesi'ni 1. bitiren öğrenci kimdir? Merve Nur Uçar kimdir, kaç yaşında, nereli, bölümü ne, mesleği ne?

ÇAPA TIP FAKÜLTESİ'Nİ BİRİNCİ BİTİREN ÖĞRENCİ KİMDİR?

Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan öğrenci Merve Nur Uçar'dır.

MERVE NUR UÇAR KİMDİR?

Çapa Tıp Fakültesi 2021-2022 eğitim öğretim yılını birinci tamamlayan öğrenci Merve Nur Uçar yaptığı konuşmasıyla beğeni topladı.

Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet törenine, okulu birincilikle tamamlayan Merve Nur Uçar'ın yaptığı konuşma damga vurdu. Genç doktorun "Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da. Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak" sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

MERVE NUR UÇAR NE DEDİ?

Uçar, tüm salonun takdirini aldığı konuşmada, "Aynı okuldan mezun olmanın gururuyla yetinmeyip yeni Aziz Sancarlar olacağız. Şu an yurt dışında var olan imkanları ülkemize kazandıracağız. İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören'in deyimiyle hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da. Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak" ifadelerini kullandı.

Salonda töreni izleyenler Mervenur Uçar'ın konuşmasını dakikalarca ayakta alkışlandı.

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