Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında deprem felaketi sonrası Omuz Omuza yardım kampanyası ile ekranlara geldi. 5 milyon bağış yapan Cantürk Alagöz'ün kim olduğu araştırılıyor. Peki, Cantürk Alagöz kimdir? Cantürk Alagöz ne kadar bağış yaptı? İşte detaylar...

TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza Türkiye" bağış kampanyasında bir araya geldi. "Ülkemiz, dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor. Şimdi sıra sende, kaybedecek hiç vakit yok." sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "omuzomuza.org" web sitesinden kredi kartı bilgileriyle yardımda bulunabilecek. Canlı yayına katılarak bağış yapan Cantürk Alagöz'ün kim olduğu araştırılıyor. Peki, Cantürk Alagöz kimdir? Cantürk Alagöz ne kadar bağış yaptı? Detaylar haberimizde...

OMUZ OMUZA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Omuz Omuza" Kampanyası 1 Mart Çarşamba günü saat 20:00'da başlayacak. A Spor, beIN Sports, Spor Smart, sportstv, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8'in ortak canlı yayınla bugün başlayacak.

CANTÜRK ALAGÖZ KİMDİR, NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Cantürk Alagöz, Iğdır Futbol olarak Omuz Omuza kampanyasına 5 milyon TL bağışlamıştır.