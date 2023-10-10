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Cantık pide tarifi! MasterChef Cantık pide nasıl yapılır?

Pide lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Cantık pide ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Cantık pide nasıl yapılır? Cantık pide nedir? Cantık pide nasıl yapılır, Cantık pide yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Cantık pide yapıldı, evde klasik Cantık pide yapıldı! İşte en güzel Cantık pide!