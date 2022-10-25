TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Cantık pide yapıldı. İzleyiciler, Cantık pide tarifini araştırmaya başladı. Cantık Pide nedir, nasıl yapılır? MasterChef Cantık Pide tarifi ve yapılışı! Bursa Cantık Pide malzemeleri! İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde haftanın ilk takım oyunu gerçekleşiyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Bursa Cantık Pide yapılıyor. Peki, Cantık Pide nedir, nasıl yapılır? MasterChef Cantık Pide tarifi ve yapılışı! Bursa Cantık Pide malzemeleri! Detaylar haberimizde...

CANTIK PİDE NEDİR?

Bursa cantık pidesi içli pide çeşididir. İçli pideye göre hamuru daha kalın ve küçük, kayık veya daire şeklindedir.Peynirli, kıymalı, etli çeşitleri vardır.Yunanistan'da peynirli Bursa cantığı çeşidi yapılmakta ve satılmaktadır. Kırım Tatar mutfağındaki cantık ile tamamen farklı bir yiyecektir.Bursa Cantık Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 01.11.2021 tarihinde tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

CANTIK PİDE NASIL YAPILIR?

Öncellikle harç hazırlanıyor. Karıştırma kabının içine kıymayı koyup kalan malzemeleri rondodan geçirip üzerine ekleniyor. Baharatı da ilave ettikten sonra harç hazır demektir

Hamur için:

Ilık süt ılık su, şeker ve mayayı yoğurma kabına alıp karıştırıp 5 dakika bekletin.

Sonra sıvı malzemeleri ekleyip karıştırın.

Ardından unu yavaş yavaş ekleyip en az 5 dk yoğurun.

Yumuşak ve ele yapışan bir hamur elde edilecek.

Sonra üzerini kapatıp 1 saat dinlendirin hamur iki katına çıkınca iki yoğurup maya kokusunu çıkarın.

Elinizi hafif yağlayarak hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alarak tepsiye dizin.

Bu hamurdan bu ebatlarda toplam 14 adet pide çıkıyor.

Hamurların ortasını bastırarak inceltin kenarları yüksek kalacak şekilde ayarlayın.

Hazırladığımız harçtan pidelerin ortasına bolca koyup yayın.

10-15 dk tepside dinlendirip yumurta sarısını sürdükten sonra 190° inceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin

BURSA CANTIK PİDE MALZEMELERİ!

1 su bardağı ılık süt

2 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant kuru maya

1 yumurta beyazı (Sarısı üstüne)

7-8 su bardağı un

Üzerindeki harç için :