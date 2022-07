Cansuyu Derneği, Tanzanya'da 200 bin kişiye kurban eti ulaştırdı

Derneğin Dış İlişkiler Koordinatörü ve Tanzanya sorumlusu Bilal Değirmenci, bayram boyunca Tanzanya'nın üç ayrı bölgesinde Türkiye'deki hayırseverlerin bağışlarıyla kurban kesimi yaparak, kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin gözünün Türkiye'deki hayırseverlerin uzatacağı yardım elinde olduğunu dile getiren Değirmenci, şunları kaydetti:

" 2022 Tanzanya ekibi olarak Tanga şehrinin Dodoma şehirleri arasındaki ilçe ve köylerdeki kesim ve dağıtımlarımıza devam ediyoruz. Tanzanya fazla kurban kestiğimiz bölgelerden birisi. Allah nasip ederse bayramın 3.gününün akşamına kadar yaklaşık 8 bin 750 hisse kurbanın kesim ve dağıtımını İslami üssülere uygun olarak etler soğumadan sıcağı sıcağına tartarak poşetleyerek buradaki onlarca köyde yaşayan ailelere ulaştıracağız. 6 köyü kendimize lokasyon olarak belirledik. Bulunduğumuz köy etraftaki köylerin de davet edildiği dolaysıyla 3-4 köyün buluştuğu meydan olmasında yoğun bir halk kalabalığı oluşuyor kesim günlerimizde. Binlerce insan hem kendilerine ulaşacak kurban eti bekliyorlar hem de işin bir ucundan taşınmasına, paketlenmesine, pay edilmesine yardımcı oluyorlar. Bölge insanının mali durumu değişkenlik gösterse de genel anlamda bir yoksulluk var.Bu aileler yıl içerisinde tek tük et yese bile Kurban bayramında ailelerin tencerelerine et girmiyor. Çocuklar kurban bayramını idrak edemiyorlar, evde et pişmiyor. Türkiye'deki bağışçılarımızın vekaletleri ile bu bölgede kesilen kurbanlarla şuanda 8 bin 750 hisse kurban dağıtımı tamamlandığında yaklaşık bu bölgelerdeki 25 bin ailenin evine kurban eti girmiş olacak. Yanı bu şu anlama geliyor yaklaşık 200 bin insan bayram sevincini bayramda et pişirerek bayramı idrak ederek geçirecek. Bunlar hepsi bize bağışçılarımızın bize verdiği vekaletleriyle oluyor. Belki senede bir defa olan bir şey ama insani yardım ve kalkınma çalışmalarımız için Türkiye'nin bölgedeki imajı için buradaki insanlara kardeşlik çalışmalarımız için bir parça etten çok fazla anlamlar taşıyan bir faaliyet. Biz her yıl olduğu gibi titizlikle kurbanlarımızın kesiminden, paketlenmesi ve dağıtımına kadar süreci video kaydına alarak takip ediyoruz. "

Değirmenci, bu kişilerin sadece yardım için değil hatırlandıkları için de mutlu olduklarını anlatarak, bu imkanı sağlayan bağışçılara, hayırseverlere çok dua ettiklerini belirtti.

Korigoma köyü sakinlerindenMaryem Omar Selemo da " Türkiye'den gelen kardeşlerimiz bize bayramda et verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Zaman zaman et tüketiyoruz ama en son 3 sene önce bayramda et yedik. Burada kurban bayramları pek hatırlanmıyor. 3 yıl sonra ilk defa bayram gününde et yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.