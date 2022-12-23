Geçtiğimiz günlerde Survivor yarışmasına katıldığını duyuran isimler arasında yer alan Cansu Tuman kimdir? Cansu Tuman'ın yarışmaya seçilmesi ile birlikte birçok izleyici tarafından merak edilmeye başlandı. İzleyiciler, internet üzerinde Survivor Cansu Tuman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gibi soruları araştırıyor. Peki, Cansu Tuman kimdir? Survivor Cansu Tuman kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor 2023'ün yeni sezonunda Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney'in ardından Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ile Cansu Tuman da kadroya girdidiği duyuruldu. 13,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından isimleri açıklayan Acun Ilıcalı, "Hepsine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Bu isimler arasında yer almakta olan Cansu Tuman kimdir? Peki, Cansu Tuman kimdir? Survivor Cansu Tuman kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

CANSU TUMAN KİMDİR?

Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji eğitimi alan Cansu Tuman, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı. Cansu Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli Film ve dizilerde rol aldı.