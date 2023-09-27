Ünlü oyuncu Cansu Tosun'un ailesi hakkında merak edilenler ortaya çıktı. Babası Kenan Tosun'un yaşını ve mesleği araştırılmaktadır. Peki, Cansu Tosun babası kim? Kenan Tosun kaç yaşında, ne iş yapıyor? Cansu Tosun annesi kimdir? İşte detaylar...

Cansu Tosun'un babası kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun kaç yaşında merak konusu oldu. Arama motorlarında Cansu Tosun ailesi hakkında detaylar sorgulatılıyor. Peki, Cansu Tosun babası kim? Kenan Tosun kaç yaşında, ne iş yapıyor? Cansu Tosun annesi kimdir? Detaylar haberimizde...

CANSU TOSUN BABASI KİM?

Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'dur. Almanya'nın Nürnbey şehrinde yaşayan Kenan Tosun Serpil Tosun ile evlidir.

KENAN TOSUN SERENAY SARIKAYA'NIN ANNESİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kızına her fırsatta verdiği destekle gündeme gelen Ümran Seyhan'ın bir erkek arkadaşıyla samimi şekilde gülerek yürüyüş yaptığı görüldü. Seyhan'ın arkadaşının kimliği ise merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın görüntülendiği kişi oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu öğrenildi. Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşayan Kenan Tosun'un evli olduğu ileri sürüldü. Sarıkaya ve Cansu Tosun'un komşu olduğu da söylentiler arasında.