Cansu Fırıncı kimdir? Kırgın Çiçekler Kemal gerçek adı nedir? Cansu Fırıncı hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında, nereli?

Cansu Fırıncı kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. FOX ekranlarının sevilen dizisi Mahkum kadrosuna dahil olan Cansu Fırıncı gündemde en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Başrollerini Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı ve izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Mahkum'a savcı karakteri ile dahil olan Cansu Fırıncı, FOX ekranlarında sevenleri ile buluşacak. Peki, Cansu Fırıncı kimdir? İşte, tecrübeli oyuncu hakkında merak edilenler…

CANSU FIRINCI KİMDİR?

Cansu Fırıncı, 16 Mart 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezundur. 2011 yılında yayınlanan Urfalıyam Ezelden dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; daha sonra Kırgın Çiçekler, Yolculuk, Can Tertip, Kanlı Postal, Kızlarım İçin, Düş Kırgınları, Üç Harfliler 2: Hablis ve Mehmetçik Kutlu Zafer gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler adlı dizide Yaşar karakterine hayat veren Cansu Fırıncı, 1.75 metre boyunda, 75 kilo ve Balık burcudur.

Cansu Fırıncı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2022 -- Mahkum (TV Dizisi)

2021 -- Akıncı (TV Dizisi)

2020 – Hizmetçiler (Yaşar) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Rajat) (TV Dizisi)

2017 – Kızlarım İçin (Çetin) (TV Dizisi)

2017 – Düş Kırgınları (Şükrü) (Sinema Filmi)

2017 – Babam (Sinema Filmi)

2015 – Üç Harfliler: Hablis (Doktor) (Sinema Filmi)

2015-2017 – Kırgın Çiçekler (Kemal) (TV Dizisi)

2015 – Kanlı Postal (Horoz) (Sinema Filmi)

2015 – Can Tertip (Sülo) (Sinema Filmi)

2014 – Yolculuk (Bekir) (Sinema Filmi)

2014 – Urfalıyam Ezelden (Recep) (TV Dizisi)

2011 – Devrimden Sonra (Sinema Filmi)

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