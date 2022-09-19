2011 yılında Burak Kut ile dünyaevine giren Cansen Yeni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıllarda Cansen Yeni'nin Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafının altına bir kullanıcı, "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu" yorumunu yapmış ve Cansen Yeni'nin verdiği cevap gündem olmuştu. Peki, Cansen Yeni kimdir? Cansen Yeni kaç yaşında, nereli? Cansen Yeni biyografisi! Detaylar haberimizde...

CANSEN YENİ KİMDİR?

Cansen Yeni, 2011 yılında şarkıcı Burak Kut ile dünyaevine girmiştir. Bu evlilikten Aden Bucan adlı kızları dünyaya gelmiştir. Çukurova Üniversitesi tıp fakültesinden mezun olduktan sonra başkent Üniversitesi kardiyoloji departmanında ve Türk Kalp Vakfı' nda çalıştı. Amerikan Academy of Anti Aging de Skin Rejuvination eğitimi aldıktan sonra Türkiye'de çalışmalarına bu yönde devam etti. Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Kök Hücre Departmanı'nda genetik ve kök hücre üzerine doktora programındadır. Halen Doğuş Üniversitesi psikoloji bölümü doktora programına devam etmektedir.Türk 'Kalp Vakfı Kardiyoloji Departmanı' ve Türk Onkoloji Vakfı Kardiyoloji departmanında görev yaptı aynı zamanda Türk Onkoloji Vakfı Başhekimliğini de yürüttü.